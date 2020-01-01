Токеномика на Midas mMEV (MMEV) Открийте ключова информация за Midas mMEV (MMEV), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

mMEV is a professionally managed, delta-neutral yield strategy designed to generate sustainable returns from on-chain opportunities while maintaining market neutrality. It dynamically allocates across liquidity provisioning, arbitrage, and liquidation strategies to capture risk-adjusted yield. Managed by MEV Capital, a leading digital asset investment firm, mMEV offers transparent, flexible, and scalable access to institutional-grade DeFi yield. Официален уебсайт: https://midas.app/mmev Бяла книга: https://docs.midas.app/

Токеномика и анализ на цената за Midas mMEV (MMEV) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Midas mMEV (MMEV), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 275.88K $ 275.88K $ 275.88K Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 290.26K $ 290.26K $ 290.26K Рекорд за всички времена: $ 1.052 $ 1.052 $ 1.052 Най-ниска стойност за целия период: $ 1.011 $ 1.011 $ 1.011 Текуща цена: $ 1.052 $ 1.052 $ 1.052 Научете повече за цената на Midas mMEV (MMEV)

Токеномика на Midas mMEV (MMEV): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Midas mMEV (MMEV) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MMEV токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MMEV токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MMEV, разгледайте цената в реално време на токените MMEV!

