Цената в реално време на Midas mMEV днес е 1.073 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MMEV към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MMEV в MEXC сега.

Midas mMEV Лого

Midas mMEV цена (MMEV)

Не се намира в списъка

1 MMEV към USD - цена в реално време:

$1.073
0.00%1D
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Midas mMEV (MMEV) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-10-05 17:48:44 (UTC+8)

Информация за цената за Midas mMEV (MMEV) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 1.073
24-часов нисък
$ 1.073
24-часов висок

$ 1.073
$ 1.073
$ 1.073
$ 1.011
0.00%

0.00%

+0.17%

+0.17%

Цената в реално време за Midas mMEV (MMEV) е$1.073. През последните 24 часа MMEV се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1.073 до най-висока стойност $ 1.073, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MMEV е $ 1.073, а най-ниската цена за всички времена е $ 1.011.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MMEV има промяна от 0.00% за последния час, 0.00% за 24 часа и +0.17% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Midas mMEV (MMEV)

$ 294.20K
--
$ 68.86M
275.88K
59,075,524.14730081
Текущата пазарна капитализация на Midas mMEV е $ 294.20K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MMEV е 275.88K, като общото предлагане е 59075524.14730081. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 68.86M.

История на цените за Midas mMEV (MMEV) USD

През днешния ден промяната в цената на Midas mMEV към USD беше $ 0.0.
През последните 30 дни промяната в цената на Midas mMEV към USD беше $ +0.0096993835.
През последните 60 дни промяната в цената на Midas mMEV към USD беше $ +0.0210686769.
През последните 90 дни промяната в цената на Midas mMEV към USD беше $ +0.03129241.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0.00.00%
30 дни$ +0.0096993835+0.90%
60 дни$ +0.0210686769+1.96%
90 дни$ +0.03129241+3.00%

Какво е Midas mMEV (MMEV)

mMEV is a professionally managed, delta-neutral yield strategy designed to generate sustainable returns from on-chain opportunities while maintaining market neutrality. It dynamically allocates across liquidity provisioning, arbitrage, and liquidation strategies to capture risk-adjusted yield. Managed by MEV Capital, a leading digital asset investment firm, mMEV offers transparent, flexible, and scalable access to institutional-grade DeFi yield.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за Midas mMEV (USD)

Колко ще струва Midas mMEV (MMEV) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Midas mMEV (MMEV) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Midas mMEV.

Проверете прогнозата за цената за Midas mMEV сега!

MMEV към местни валути

Токеномика на Midas mMEV (MMEV)

Разбирането на токеномиката на Midas mMEV (MMEV) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените MMEV сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Midas mMEV (MMEV)

Колко струва Midas mMEV (MMEV) днес?
Цената в реално време на MMEV в USD е 1.073 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на MMEV към USD?
Текущата цена на MMEV към USD е $ 1.073. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Midas mMEV?
Пазарната капитализация за MMEV е $ 294.20K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на MMEV?
Циркулиращото предлагане на MMEV е 275.88K USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на MMEV?
MMEV постигна ATH цена от 1.073 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на MMEV?
MMEV достигна ATL цена от 1.011 USD.
Какъв е обемът на търговията на MMEV?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за MMEV е -- USD.
Ще се повиши ли MMEV тази година?
MMEV може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за MMEV за по-задълбочен анализ.
