Информация за цената за Midas mMEV (MMEV) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 1.073 $ 1.073 $ 1.073 24-часов нисък $ 1.073 $ 1.073 $ 1.073 24-часов висок 24-часов нисък $ 1.073$ 1.073 $ 1.073 24-часов висок $ 1.073$ 1.073 $ 1.073 Рекорд за всички времена $ 1.073$ 1.073 $ 1.073 Най-ниска цена $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 Промяна на цената (1ч) 0.00% Промяна на цената (1д) 0.00% Промяна на цената (7д) +0.17% Промяна на цената (7д) +0.17%

Цената в реално време за Midas mMEV (MMEV) е$1.073. През последните 24 часа MMEV се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1.073 до най-висока стойност $ 1.073, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MMEV е $ 1.073, а най-ниската цена за всички времена е $ 1.011.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MMEV има промяна от 0.00% за последния час, 0.00% за 24 часа и +0.17% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Midas mMEV (MMEV)

Пазарна капитализация $ 294.20K$ 294.20K $ 294.20K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 68.86M$ 68.86M $ 68.86M Циркулиращо предлагане 275.88K 275.88K 275.88K Общо предлагане 59,075,524.14730081 59,075,524.14730081 59,075,524.14730081

Текущата пазарна капитализация на Midas mMEV е $ 294.20K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MMEV е 275.88K, като общото предлагане е 59075524.14730081. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 68.86M.