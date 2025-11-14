Токеномика на Midas mHYPER (MHYPER) Открийте ключова информация за Midas mHYPER (MHYPER), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Токеномика и анализ на цената за Midas mHYPER (MHYPER) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Midas mHYPER (MHYPER), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 109.17M $ 109.17M $ 109.17M Общо предлагане: $ 103.71M $ 103.71M $ 103.71M Циркулиращо предлагане: $ 103.71M $ 103.71M $ 103.71M FDV (оценка при пълна реализация): $ 109.17M $ 109.17M $ 109.17M Рекорд за всички времена: $ 1.053 $ 1.053 $ 1.053 Най-ниска стойност за целия период: $ 1.024 $ 1.024 $ 1.024 Текуща цена: $ 1.053 $ 1.053 $ 1.053 Научете повече за цената на Midas mHYPER (MHYPER) Купете MHYPER сега!

Информация за Midas mHYPER (MHYPER) Официален уебсайт: https://midas.app/mhyper Бяла книга: https://docs.midas.app/

Токеномика на Midas mHYPER (MHYPER): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Midas mHYPER (MHYPER) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MHYPER токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MHYPER токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MHYPER, разгледайте цената в реално време на токените MHYPER!

