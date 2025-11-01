Информация за цената за Midas mHYPER (MHYPER) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 1.048 24-часов нисък $ 1.049 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 1.049 Най-ниска цена $ 1.024 Промяна на цената (1ч) 0.00% Промяна на цената (1д) +0.07% Промяна на цената (7д) +0.15%

Цената в реално време за Midas mHYPER (MHYPER) е$1.049. През последните 24 часа MHYPER се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1.048 до най-висока стойност $ 1.049, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MHYPER е $ 1.049, а най-ниската цена за всички времена е $ 1.024.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MHYPER има промяна от 0.00% за последния час, +0.07% за 24 часа и +0.15% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Midas mHYPER (MHYPER)

Пазарна капитализация $ 238.86M Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 238.86M Циркулиращо предлагане 227.68M Общо предлагане 227,681,831.7921662

Текущата пазарна капитализация на Midas mHYPER е $ 238.86M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MHYPER е 227.68M, като общото предлагане е 227681831.7921662. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 238.86M.