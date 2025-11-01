БорсаDEX+
Цената в реално време на Midas mHYPER днес е 1.049 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MHYPER към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MHYPER в MEXC сега.

Повече за MHYPER

MHYPERценова информация

Какво представлява MHYPER

Бяла книга MHYPER

Официален уебсайт на MHYPER

Токеномика на MHYPER

MHYPER ценова прогноза

Midas mHYPER цена (MHYPER)

1 MHYPER към USD - цена в реално време:

$1.049
$1.049$1.049
0.00%1D
USD
Midas mHYPER (MHYPER) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 02:59:47 (UTC+8)

Информация за цената за Midas mHYPER (MHYPER) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 1.048
$ 1.048$ 1.048
24-часов нисък
$ 1.049
$ 1.049$ 1.049
24-часов висок

$ 1.048
$ 1.048$ 1.048

$ 1.049
$ 1.049$ 1.049

$ 1.049
$ 1.049$ 1.049

$ 1.024
$ 1.024$ 1.024

0.00%

+0.07%

+0.15%

+0.15%

Цената в реално време за Midas mHYPER (MHYPER) е$1.049. През последните 24 часа MHYPER се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1.048 до най-висока стойност $ 1.049, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MHYPER е $ 1.049, а най-ниската цена за всички времена е $ 1.024.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MHYPER има промяна от 0.00% за последния час, +0.07% за 24 часа и +0.15% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Midas mHYPER (MHYPER)

$ 238.86M
$ 238.86M$ 238.86M

--
----

$ 238.86M
$ 238.86M$ 238.86M

227.68M
227.68M 227.68M

227,681,831.7921662
227,681,831.7921662 227,681,831.7921662

Текущата пазарна капитализация на Midas mHYPER е $ 238.86M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MHYPER е 227.68M, като общото предлагане е 227681831.7921662. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 238.86M.

История на цените за Midas mHYPER (MHYPER) USD

През днешния ден промяната в цената на Midas mHYPER към USD беше $ +0.00073206.
През последните 30 дни промяната в цената на Midas mHYPER към USD беше $ +0.0143173814.
През последните 60 дни промяната в цената на Midas mHYPER към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Midas mHYPER към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.00073206+0.07%
30 дни$ +0.0143173814+1.36%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е Midas mHYPER (MHYPER)

mHYPER is a tokenised certificate issued by Midas and intended to reference the performance of selected market-neutral, stablecoin-focused strategies deployed across on-chain markets and ecosystems. The strategy is monitored by Hyperithm, a digital asset manager based in Tokyo and Seoul, acting as the appointed Risk Manager. mHYPER is designed to provide on-chain access to diversified DeFi opportunities while maintaining a market-neutral investment profile.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за Midas mHYPER (USD)

Колко ще струва Midas mHYPER (MHYPER) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Midas mHYPER (MHYPER) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Midas mHYPER.

Проверете прогнозата за цената за Midas mHYPER сега!

MHYPER към местни валути

Токеномика на Midas mHYPER (MHYPER)

Разбирането на токеномиката на Midas mHYPER (MHYPER) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените MHYPER сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Midas mHYPER (MHYPER)

Колко струва Midas mHYPER (MHYPER) днес?
Цената в реално време на MHYPER в USD е 1.049 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на MHYPER към USD?
Текущата цена на MHYPER към USD е $ 1.049. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Midas mHYPER?
Пазарната капитализация за MHYPER е $ 238.86M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на MHYPER?
Циркулиращото предлагане на MHYPER е 227.68M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на MHYPER?
MHYPER постигна ATH цена от 1.049 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на MHYPER?
MHYPER достигна ATL цена от 1.024 USD.
Какъв е обемът на търговията на MHYPER?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за MHYPER е -- USD.
Ще се повиши ли MHYPER тази година?
MHYPER може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за MHYPER за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 02:59:47 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Midas mHYPER (MHYPER)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

$109,465.32
$3,853.82
$0.02768
$186.07
$1.0004
$3,853.82
$109,465.32
$186.07
$2.5209
$1,081.82
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.0000728
$0.09177
$0.000621
$0.00000100
$0.00031
$0.0036
$0.0000000000000000000000003179
