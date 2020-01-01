Токеномика на Midas mEDGE (MEDGE) Открийте ключова информация за Midas mEDGE (MEDGE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Midas mEDGE (MEDGE) mEDGE is a crypto-denominated stablecoin yield strategy designed to track delta-neutral DeFi yields while maintaining a balanced market exposure. It dynamically shifts between DeFi lending, liquidity provisioning, and basis trading to optimize risk-adjusted returns. Risk-managed by Edge Capital, a leading market-neutral hedge fund and liquidity provider, mEDGE provides institutional-grade exposure to diversified DeFi yield opportunities. Its fully transparent structure and liquid collateral ensure flexibility, allowing users to earn sustainable, risk-managed yield without being locked into a single strategy. Официален уебсайт: https://midas.app/medge Бяла книга: https://docs.midas.app/ Купете MEDGE сега!

Токеномика и анализ на цената за Midas mEDGE (MEDGE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Midas mEDGE (MEDGE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.25M $ 1.25M $ 1.25M Рекорд за всички времена: $ 1.032 $ 1.032 $ 1.032 Най-ниска стойност за целия период: $ 1.005 $ 1.005 $ 1.005 Текуща цена: $ 1.032 $ 1.032 $ 1.032 Научете повече за цената на Midas mEDGE (MEDGE)

Токеномика на Midas mEDGE (MEDGE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Midas mEDGE (MEDGE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MEDGE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MEDGE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MEDGE, разгледайте цената в реално време на токените MEDGE!

