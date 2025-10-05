Цената в реално време на Midas mEDGE днес е 1.047 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MEDGE към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MEDGE в MEXC сега.Цената в реално време на Midas mEDGE днес е 1.047 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MEDGE към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MEDGE в MEXC сега.

Midas mEDGE цена (MEDGE)

1 MEDGE към USD - цена в реално време:

$1.047
0.00%1D
0.00%1D
Midas mEDGE (MEDGE) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-10-05 17:48:36 (UTC+8)

Информация за цената за Midas mEDGE (MEDGE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 1.047
$ 1.047$ 1.047
24-часов нисък
$ 1.047
$ 1.047$ 1.047
24-часов висок

$ 1.047
$ 1.047$ 1.047

$ 1.047
$ 1.047$ 1.047

$ 1.047
$ 1.047$ 1.047

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

0.00%

0.00%

+0.18%

+0.18%

Цената в реално време за Midas mEDGE (MEDGE) е$1.047. През последните 24 часа MEDGE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1.047 до най-висока стойност $ 1.047, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MEDGE е $ 1.047, а най-ниската цена за всички времена е $ 1.005.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MEDGE има промяна от 0.00% за последния час, 0.00% за 24 часа и +0.18% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Midas mEDGE (MEDGE)

$ 22.60M
$ 22.60M$ 22.60M

--
----

$ 22.60M
$ 22.60M$ 22.60M

21.59M
21.59M 21.59M

21,587,728.64637104
21,587,728.64637104 21,587,728.64637104

Текущата пазарна капитализация на Midas mEDGE е $ 22.60M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MEDGE е 21.59M, като общото предлагане е 21587728.64637104. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 22.60M.

История на цените за Midas mEDGE (MEDGE) USD

През днешния ден промяната в цената на Midas mEDGE към USD беше $ 0.0.
През последните 30 дни промяната в цената на Midas mEDGE към USD беше $ +0.0079039077.
През последните 60 дни промяната в цената на Midas mEDGE към USD беше $ +0.0148686564.
През последните 90 дни промяната в цената на Midas mEDGE към USD беше $ +0.02521687.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0.00.00%
30 дни$ +0.0079039077+0.75%
60 дни$ +0.0148686564+1.42%
90 дни$ +0.02521687+2.47%

Какво е Midas mEDGE (MEDGE)

mEDGE is a crypto-denominated stablecoin yield strategy designed to track delta-neutral DeFi yields while maintaining a balanced market exposure. It dynamically shifts between DeFi lending, liquidity provisioning, and basis trading to optimize risk-adjusted returns. Risk-managed by Edge Capital, a leading market-neutral hedge fund and liquidity provider, mEDGE provides institutional-grade exposure to diversified DeFi yield opportunities. Its fully transparent structure and liquid collateral ensure flexibility, allowing users to earn sustainable, risk-managed yield without being locked into a single strategy.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за Midas mEDGE (USD)

Колко ще струва Midas mEDGE (MEDGE) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Midas mEDGE (MEDGE) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Midas mEDGE.

Проверете прогнозата за цената за Midas mEDGE сега!

MEDGE към местни валути

Токеномика на Midas mEDGE (MEDGE)

Разбирането на токеномиката на Midas mEDGE (MEDGE) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените MEDGE сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Midas mEDGE (MEDGE)

Колко струва Midas mEDGE (MEDGE) днес?
Цената в реално време на MEDGE в USD е 1.047 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на MEDGE към USD?
Текущата цена на MEDGE към USD е $ 1.047. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Midas mEDGE?
Пазарната капитализация за MEDGE е $ 22.60M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на MEDGE?
Циркулиращото предлагане на MEDGE е 21.59M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на MEDGE?
MEDGE постигна ATH цена от 1.047 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на MEDGE?
MEDGE достигна ATL цена от 1.005 USD.
Какъв е обемът на търговията на MEDGE?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за MEDGE е -- USD.
Ще се повиши ли MEDGE тази година?
MEDGE може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за MEDGE за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-10-05 17:48:36 (UTC+8)

