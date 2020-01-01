Токеномика на Midas mBTC (MBTC) Открийте ключова информация за Midas mBTC (MBTC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Midas mBTC (MBTC) Internet Native Investing At Midas, our mission is to make investing work like the internet—accessible, global, and permissionless. We’re bringing institutional-grade assets to the open web, creating investment opportunities that are secure, compliant, and available to everyone. Website: https://midas.app/ Docs: https://docs.midas.app/ DefiLlama: https://defillama.com/protocol/midas-rwa#information Midas issues 3 tokens: mTBILL, mBASIS and mBTC Официален уебсайт: https://midas.app/mbtc Бяла книга: https://docs.midas.app/ Купете MBTC сега!

Токеномика и анализ на цената за Midas mBTC (MBTC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Midas mBTC (MBTC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.42M $ 2.42M $ 2.42M Общо предлагане: $ 20.15 $ 20.15 $ 20.15 Циркулиращо предлагане: $ 20.15 $ 20.15 $ 20.15 FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.42M $ 2.42M $ 2.42M Рекорд за всички времена: $ 126,368 $ 126,368 $ 126,368 Най-ниска стойност за целия период: $ 75,962 $ 75,962 $ 75,962 Текуща цена: $ 119,995 $ 119,995 $ 119,995 Научете повече за цената на Midas mBTC (MBTC)

Токеномика на Midas mBTC (MBTC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Midas mBTC (MBTC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MBTC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MBTC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MBTC, разгледайте цената в реално време на токените MBTC!

Прогноза за цената за MBTC Искате ли да знаете какъв път може да поеме MBTC? Нашата страница за прогноза за цената MBTC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MBTC сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!