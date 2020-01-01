Токеномика на Midas mBASIS (MBASIS) Открийте ключова информация за Midas mBASIS (MBASIS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Midas mBASIS (MBASIS) At Midas, we believe investing should be as open, accessible, and transparent as the internet itself. Our mission is to pioneer internet native investing, bringing investment-grade assets to the open web. By leveraging blockchain technology, we remove the traditional barriers that have long restricted access to high-quality financial products, making them available to everyone. Midas is built for the decentralized future, where secure and compliant investment opportunities are available with just a click—open, permissionless, and built for the web. Официален уебсайт: https://midas.app/mbasis Бяла книга: https://docs.midas.app Купете MBASIS сега!

Токеномика и анализ на цената за Midas mBASIS (MBASIS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Midas mBASIS (MBASIS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 11.61M $ 11.61M $ 11.61M Общо предлагане: $ 10.33M $ 10.33M $ 10.33M Циркулиращо предлагане: $ 10.33M $ 10.33M $ 10.33M FDV (оценка при пълна реализация): $ 11.61M $ 11.61M $ 11.61M Рекорд за всички времена: $ 1.12 $ 1.12 $ 1.12 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.219164 $ 0.219164 $ 0.219164 Текуща цена: $ 1.12 $ 1.12 $ 1.12 Научете повече за цената на Midas mBASIS (MBASIS)

Токеномика на Midas mBASIS (MBASIS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Midas mBASIS (MBASIS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MBASIS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MBASIS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MBASIS, разгледайте цената в реално време на токените MBASIS!

Прогноза за цената за MBASIS Искате ли да знаете какъв път може да поеме MBASIS? Нашата страница за прогноза за цената MBASIS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MBASIS сега!

