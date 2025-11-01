БорсаDEX+
Цената в реално време на Midas mAPOLLO днес е 1.042 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MAPOLLO към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MAPOLLO в MEXC сега.Цената в реално време на Midas mAPOLLO днес е 1.042 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MAPOLLO към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MAPOLLO в MEXC сега.

Midas mAPOLLO цена (MAPOLLO)

1 MAPOLLO към USD - цена в реално време:

$1.042
$1.042$1.042
0.00%1D
mexc
USD
Midas mAPOLLO (MAPOLLO) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 02:59:41 (UTC+8)

Информация за цената за Midas mAPOLLO (MAPOLLO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 1.042
$ 1.042$ 1.042
24-часов нисък
$ 1.042
$ 1.042$ 1.042
24-часов висок

$ 1.042
$ 1.042$ 1.042

$ 1.042
$ 1.042$ 1.042

$ 1.042
$ 1.042$ 1.042

$ 1.019
$ 1.019$ 1.019

0.00%

+0.06%

+0.34%

+0.34%

Цената в реално време за Midas mAPOLLO (MAPOLLO) е$1.042. През последните 24 часа MAPOLLO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1.042 до най-висока стойност $ 1.042, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MAPOLLO е $ 1.042, а най-ниската цена за всички времена е $ 1.019.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MAPOLLO има промяна от 0.00% за последния час, +0.06% за 24 часа и +0.34% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Midas mAPOLLO (MAPOLLO)

$ 23.08M
$ 23.08M$ 23.08M

--
----

$ 23.08M
$ 23.08M$ 23.08M

22.14M
22.14M 22.14M

22,139,361.8617715
22,139,361.8617715 22,139,361.8617715

Текущата пазарна капитализация на Midas mAPOLLO е $ 23.08M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MAPOLLO е 22.14M, като общото предлагане е 22139361.8617715. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 23.08M.

История на цените за Midas mAPOLLO (MAPOLLO) USD

През днешния ден промяната в цената на Midas mAPOLLO към USD беше $ +0.00063861.
През последните 30 дни промяната в цената на Midas mAPOLLO към USD беше $ +0.0123804188.
През последните 60 дни промяната в цената на Midas mAPOLLO към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Midas mAPOLLO към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.00063861+0.06%
30 дни$ +0.0123804188+1.19%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е Midas mAPOLLO (MAPOLLO)

mAPOLLO is a tokenised certificate issued by Midas, structured to reference the performance of selected multi-chain stablecoin yield strategies managed by Apollo Crypto Fund. Apollo is an award-winning digital asset manager with a multi-strategy mandate focused on assets building new financial infrastructure. mAPOLLO is designed to provide on-chain access to market-neutral and diversified DeFi strategies.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Midas mAPOLLO (MAPOLLO) ресурс

Прогноза за цената за Midas mAPOLLO (USD)

Колко ще струва Midas mAPOLLO (MAPOLLO) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Midas mAPOLLO (MAPOLLO) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Midas mAPOLLO.

Проверете прогнозата за цената за Midas mAPOLLO сега!

MAPOLLO към местни валути

Токеномика на Midas mAPOLLO (MAPOLLO)

Разбирането на токеномиката на Midas mAPOLLO (MAPOLLO) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените MAPOLLO сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Midas mAPOLLO (MAPOLLO)

Колко струва Midas mAPOLLO (MAPOLLO) днес?
Цената в реално време на MAPOLLO в USD е 1.042 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на MAPOLLO към USD?
Текущата цена на MAPOLLO към USD е $ 1.042. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Midas mAPOLLO?
Пазарната капитализация за MAPOLLO е $ 23.08M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на MAPOLLO?
Циркулиращото предлагане на MAPOLLO е 22.14M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на MAPOLLO?
MAPOLLO постигна ATH цена от 1.042 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на MAPOLLO?
MAPOLLO достигна ATL цена от 1.019 USD.
Какъв е обемът на търговията на MAPOLLO?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за MAPOLLO е -- USD.
Ще се повиши ли MAPOLLO тази година?
MAPOLLO може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за MAPOLLO за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Midas mAPOLLO (MAPOLLO)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

