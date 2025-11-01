Информация за цената за Midas mAPOLLO (MAPOLLO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 1.042 $ 1.042 $ 1.042 24-часов нисък $ 1.042 $ 1.042 $ 1.042 24-часов висок 24-часов нисък $ 1.042$ 1.042 $ 1.042 24-часов висок $ 1.042$ 1.042 $ 1.042 Рекорд за всички времена $ 1.042$ 1.042 $ 1.042 Най-ниска цена $ 1.019$ 1.019 $ 1.019 Промяна на цената (1ч) 0.00% Промяна на цената (1д) +0.06% Промяна на цената (7д) +0.34% Промяна на цената (7д) +0.34%

Цената в реално време за Midas mAPOLLO (MAPOLLO) е$1.042. През последните 24 часа MAPOLLO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1.042 до най-висока стойност $ 1.042, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MAPOLLO е $ 1.042, а най-ниската цена за всички времена е $ 1.019.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MAPOLLO има промяна от 0.00% за последния час, +0.06% за 24 часа и +0.34% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Midas mAPOLLO (MAPOLLO)

Пазарна капитализация $ 23.08M$ 23.08M $ 23.08M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 23.08M$ 23.08M $ 23.08M Циркулиращо предлагане 22.14M 22.14M 22.14M Общо предлагане 22,139,361.8617715 22,139,361.8617715 22,139,361.8617715

Текущата пазарна капитализация на Midas mAPOLLO е $ 23.08M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MAPOLLO е 22.14M, като общото предлагане е 22139361.8617715. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 23.08M.