Информация за цената за MicroStrategy xStock (MSTRX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 255.57 $ 255.57 $ 255.57 24-часов нисък $ 275.5 $ 275.5 $ 275.5 24-часов висок 24-часов нисък $ 255.57$ 255.57 $ 255.57 24-часов висок $ 275.5$ 275.5 $ 275.5 Рекорд за всички времена $ 462.34$ 462.34 $ 462.34 Най-ниска цена $ 255.57$ 255.57 $ 255.57 Промяна на цената (1ч) -1.60% Промяна на цената (1д) +2.30% Промяна на цената (7д) -7.45% Промяна на цената (7д) -7.45%

Цената в реално време за MicroStrategy xStock (MSTRX) е$266.45. През последните 24 часа MSTRX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 255.57 до най-висока стойност $ 275.5, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MSTRX е $ 462.34, а най-ниската цена за всички времена е $ 255.57.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MSTRX има промяна от -1.60% за последния час, +2.30% за 24 часа и -7.45% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за MicroStrategy xStock (MSTRX)

Пазарна капитализация $ 9.20M$ 9.20M $ 9.20M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 16.06M$ 16.06M $ 16.06M Циркулиращо предлагане 34.42K 34.42K 34.42K Общо предлагане 60,099.50726803 60,099.50726803 60,099.50726803

Текущата пазарна капитализация на MicroStrategy xStock е $ 9.20M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MSTRX е 34.42K, като общото предлагане е 60099.50726803. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 16.06M.