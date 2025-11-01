Информация за цената за Microsoft xStock (MSFTX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 532.36 $ 532.36 $ 532.36 24-часов нисък $ 564.44 $ 564.44 $ 564.44 24-часов висок 24-часов нисък $ 532.36$ 532.36 $ 532.36 24-часов висок $ 564.44$ 564.44 $ 564.44 Рекорд за всички времена $ 767.64$ 767.64 $ 767.64 Най-ниска цена $ 490.75$ 490.75 $ 490.75 Промяна на цената (1ч) +0.17% Промяна на цената (1д) -5.00% Промяна на цената (7д) -1.49% Промяна на цената (7д) -1.49%

Цената в реално време за Microsoft xStock (MSFTX) е$536.19. През последните 24 часа MSFTX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 532.36 до най-висока стойност $ 564.44, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MSFTX е $ 767.64, а най-ниската цена за всички времена е $ 490.75.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MSFTX има промяна от +0.17% за последния час, -5.00% за 24 часа и -1.49% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Microsoft xStock (MSFTX)

Пазарна капитализация $ 1.36M$ 1.36M $ 1.36M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 13.25M$ 13.25M $ 13.25M Циркулиращо предлагане 2.54K 2.54K 2.54K Общо предлагане 24,719.556972488 24,719.556972488 24,719.556972488

Текущата пазарна капитализация на Microsoft xStock е $ 1.36M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MSFTX е 2.54K, като общото предлагане е 24719.556972488. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 13.25M.