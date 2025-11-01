Информация за цената за microcap gem (MCG) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00002088 $ 0.00002088 $ 0.00002088 24-часов нисък $ 0.0000218 $ 0.0000218 $ 0.0000218 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00002088$ 0.00002088 $ 0.00002088 24-часов висок $ 0.0000218$ 0.0000218 $ 0.0000218 Рекорд за всички времена $ 0.00016139$ 0.00016139 $ 0.00016139 Най-ниска цена $ 0.00001498$ 0.00001498 $ 0.00001498 Промяна на цената (1ч) +0.68% Промяна на цената (1д) +3.46% Промяна на цената (7д) +0.45% Промяна на цената (7д) +0.45%

Цената в реално време за microcap gem (MCG) е$0.0000217. През последните 24 часа MCG се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00002088 до най-висока стойност $ 0.0000218, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MCG е $ 0.00016139, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001498.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MCG има промяна от +0.68% за последния час, +3.46% за 24 часа и +0.45% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за microcap gem (MCG)

Пазарна капитализация $ 21.69K$ 21.69K $ 21.69K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 21.69K$ 21.69K $ 21.69K Циркулиращо предлагане 999.63M 999.63M 999.63M Общо предлагане 999,626,423.088711 999,626,423.088711 999,626,423.088711

Текущата пазарна капитализация на microcap gem е $ 21.69K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MCG е 999.63M, като общото предлагане е 999626423.088711. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 21.69K.