Blue Chip Blitz
Цената в реално време на MicroBuy Bot днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MICROBUY към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MICROBUY в MEXC сега.

Повече за MICROBUY

MICROBUYценова информация

Какво представлява MICROBUY

Официален уебсайт на MICROBUY

Токеномика на MICROBUY

MICROBUY ценова прогноза

MicroBuy Bot цена (MICROBUY)

1 MICROBUY към USD - цена в реално време:

--
----
-1.10%1D
USD
MicroBuy Bot (MICROBUY) Ценова графика на живо
Информация за цената за MicroBuy Bot (MICROBUY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00189287
$ 0.00189287$ 0.00189287

$ 0
$ 0$ 0

+0.52%

-0.19%

-28.56%

-28.56%

Цената в реално време за MicroBuy Bot (MICROBUY) е--. През последните 24 часа MICROBUY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MICROBUY е $ 0.00189287, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MICROBUY има промяна от +0.52% за последния час, -0.19% за 24 часа и -28.56% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за MicroBuy Bot (MICROBUY)

$ 31.28K
$ 31.28K$ 31.28K

--
----

$ 31.28K
$ 31.28K$ 31.28K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,999.9999999
999,999,999.9999999 999,999,999.9999999

Текущата пазарна капитализация на MicroBuy Bot е $ 31.28K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MICROBUY е 1000.00M, като общото предлагане е 999999999.9999999. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 31.28K.

История на цените за MicroBuy Bot (MICROBUY) USD

През днешния ден промяната в цената на MicroBuy Bot към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на MicroBuy Bot към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на MicroBuy Bot към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на MicroBuy Bot към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0-0.19%
30 дни$ 0-90.81%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е MicroBuy Bot (MICROBUY)

MicroBuy Bot (MICROBUY) is the first public AI-powered trading bot designed to trend tokens on DexScreener and other market platforms through automated micro-buys as low as <$0.01 ETH.

Built on the Base chain, it delivers real-time visibility for emerging tokens, enabling projects to reach thousands of traders instantly. With a fixed 1B supply, zero taxes, renounced ownership, and an active buyback mechanism funded by 20% of revenue, MICROBUY is engineered for sustainable growth.

By combining AI-driven automation with transparent tokenomics, MicroBuy Bot aims to become the go-to infrastructure for token discoverability in the Web3 ecosystem.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

MicroBuy Bot (MICROBUY) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за MicroBuy Bot (USD)

Колко ще струва MicroBuy Bot (MICROBUY) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от MicroBuy Bot (MICROBUY) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за MicroBuy Bot.

Проверете прогнозата за цената за MicroBuy Bot сега!

MICROBUY към местни валути

Токеномика на MicroBuy Bot (MICROBUY)

Разбирането на токеномиката на MicroBuy Bot (MICROBUY) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените MICROBUY сега!

Хората също питат: Други въпроси относно MicroBuy Bot (MICROBUY)

Колко струва MicroBuy Bot (MICROBUY) днес?
Цената в реално време на MICROBUY в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на MICROBUY към USD?
Текущата цена на MICROBUY към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на MicroBuy Bot?
Пазарната капитализация за MICROBUY е $ 31.28K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на MICROBUY?
Циркулиращото предлагане на MICROBUY е 1000.00M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на MICROBUY?
MICROBUY постигна ATH цена от 0.00189287 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на MICROBUY?
MICROBUY достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на MICROBUY?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за MICROBUY е -- USD.
Ще се повиши ли MICROBUY тази година?
MICROBUY може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за MICROBUY за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за MicroBuy Bot (MICROBUY)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

