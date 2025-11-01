Информация за цената за MicroBuy Bot (MICROBUY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00189287$ 0.00189287 $ 0.00189287 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.52% Промяна на цената (1д) -0.19% Промяна на цената (7д) -28.56% Промяна на цената (7д) -28.56%

Цената в реално време за MicroBuy Bot (MICROBUY) е--. През последните 24 часа MICROBUY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MICROBUY е $ 0.00189287, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MICROBUY има промяна от +0.52% за последния час, -0.19% за 24 часа и -28.56% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за MicroBuy Bot (MICROBUY)

Пазарна капитализация $ 31.28K$ 31.28K $ 31.28K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 31.28K$ 31.28K $ 31.28K Циркулиращо предлагане 1000.00M 1000.00M 1000.00M Общо предлагане 999,999,999.9999999 999,999,999.9999999 999,999,999.9999999

Текущата пазарна капитализация на MicroBuy Bot е $ 31.28K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MICROBUY е 1000.00M, като общото предлагане е 999999999.9999999. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 31.28K.