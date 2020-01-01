Токеномика на michi ($MICHI) Открийте ключова информация за michi ($MICHI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за michi ($MICHI) MichiCoin emerges as a novel meme-based token on the Solana blockchain, garnering attention for its affiliation with Michi, an internet-famous feline figure. This digital asset encapsulates the fervor of meme culture while harnessing the potential of blockchain technology. Key Attributes: Michi's Endorsement: Backed by the renown of Michi, recognized as one of the most memeable cats on the internet, MichiCoin inherits a substantial following from cat enthusiasts and meme aficionados alike. Tokenomics: Employing a carefully structured supply mechanism and supported by a fervent community, MichiCoin demonstrates a strong potential for exponential growth within the cryptocurrency space. Community Engagement: The MichiCoin ecosystem fosters a vibrant community of participants, ranging from seasoned traders to newcomers, all drawn together by their shared appreciation for feline charm and meme culture. Официален уебсайт: https://michi.xyz Бяла книга: https://michi.xyz Купете $MICHI сега!

Токеномика и анализ на цената за michi ($MICHI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за michi ($MICHI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 16.17M $ 16.17M $ 16.17M Общо предлагане: $ 555.77M $ 555.77M $ 555.77M Циркулиращо предлагане: $ 555.77M $ 555.77M $ 555.77M FDV (оценка при пълна реализация): $ 16.17M $ 16.17M $ 16.17M Рекорд за всички времена: $ 0.587659 $ 0.587659 $ 0.587659 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.01355204 $ 0.01355204 $ 0.01355204 Текуща цена: $ 0.02929237 $ 0.02929237 $ 0.02929237 Научете повече за цената на michi ($MICHI)

Токеномика на michi ($MICHI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на michi ($MICHI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой $MICHI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой $MICHI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на $MICHI, разгледайте цената в реално време на токените $MICHI!

Прогноза за цената за $MICHI Искате ли да знаете какъв път може да поеме $MICHI? Нашата страница за прогноза за цената $MICHI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените $MICHI сега!

