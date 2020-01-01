Токеномика на Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) Открийте ключова информация за Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) What is miprami The meme coin deployed on Ethereum, born from Vitalik’s “I love cyber internet” moment. Created for love, powered by cult vibes, fueled by internet culture, and embraced by the crypto community for the fun of it. What is lojban? Lojban is a constructed language designed for precise communication, logical structure, and lack of ambiguity. Lojban is often used for experiments in linguistics, artificial intelligence, and even philosophical discussions about the nature of language and thought. While not widely spoken, it has an active online community. Официален уебсайт: https://miprami.gg Купете MIPRAMI сега!

Токеномика и анализ на цената за Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 36.76K $ 36.76K $ 36.76K Общо предлагане: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Циркулиращо предлагане: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B FDV (оценка при пълна реализация): $ 36.76K $ 36.76K $ 36.76K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI)

Токеномика на Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MIPRAMI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MIPRAMI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MIPRAMI, разгледайте цената в реално време на токените MIPRAMI!

