Какво е MFET (MFET)

MFET is an ecosystem that provides consultancy to companies in their environmental works as an environmentally friendly token supporting sustainable projects.Our initial objective is to largely raise awareness and take transformative and remedial steps specifically with the environmentalist actions to be taken in city life.

