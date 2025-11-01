Информация за цената за mfercoin (MFER) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00363282 $ 0.00363282 $ 0.00363282 24-часов нисък $ 0.00379834 $ 0.00379834 $ 0.00379834 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00363282$ 0.00363282 $ 0.00363282 24-часов висок $ 0.00379834$ 0.00379834 $ 0.00379834 Рекорд за всички времена $ 0.263597$ 0.263597 $ 0.263597 Най-ниска цена $ 0.0034229$ 0.0034229 $ 0.0034229 Промяна на цената (1ч) +0.00% Промяна на цената (1д) +0.64% Промяна на цената (7д) -4.64% Промяна на цената (7д) -4.64%

Цената в реално време за mfercoin (MFER) е$0.00369989. През последните 24 часа MFER се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00363282 до най-висока стойност $ 0.00379834, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MFER е $ 0.263597, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0034229.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MFER има промяна от +0.00% за последния час, +0.64% за 24 часа и -4.64% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за mfercoin (MFER)

Пазарна капитализация $ 3.70M$ 3.70M $ 3.70M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 3.70M$ 3.70M $ 3.70M Циркулиращо предлагане 1000.00M 1000.00M 1000.00M Общо предлагане 999,998,066.04 999,998,066.04 999,998,066.04

Текущата пазарна капитализация на mfercoin е $ 3.70M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MFER е 1000.00M, като общото предлагане е 999998066.04. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 3.70M.