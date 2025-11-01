Информация за цената за MexCrewn (MEXCREWN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00106874 $ 0.00106874 $ 0.00106874 24-часов нисък $ 0.00119168 $ 0.00119168 $ 0.00119168 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00106874$ 0.00106874 $ 0.00106874 24-часов висок $ 0.00119168$ 0.00119168 $ 0.00119168 Рекорд за всички времена $ 0.008046$ 0.008046 $ 0.008046 Най-ниска цена $ 0.00071794$ 0.00071794 $ 0.00071794 Промяна на цената (1ч) +0.83% Промяна на цената (1д) +6.39% Промяна на цената (7д) -6.72% Промяна на цената (7д) -6.72%

Цената в реално време за MexCrewn (MEXCREWN) е$0.0011395. През последните 24 часа MEXCREWN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00106874 до най-висока стойност $ 0.00119168, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MEXCREWN е $ 0.008046, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00071794.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MEXCREWN има промяна от +0.83% за последния час, +6.39% за 24 часа и -6.72% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за MexCrewn (MEXCREWN)

Пазарна капитализация $ 113.98K$ 113.98K $ 113.98K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 113.98K$ 113.98K $ 113.98K Циркулиращо предлагане 100.00M 100.00M 100.00M Общо предлагане 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на MexCrewn е $ 113.98K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MEXCREWN е 100.00M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 113.98K.