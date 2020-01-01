Токеномика на MEW WOOF DAO (MWD) Открийте ключова информация за MEW WOOF DAO (MWD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

MEW WOOF DAO ($MWD) is not just a meme token on the TRC-20 network from the MarsDAO team (MarsDAO is an ecosystem of products focused on promoting Web3 technologies and solutions for the mass market, supported by an active community.); it represents an entire philosophy of survival and triumph in the current bull run. The token was developed using SunPump, a new platform introduced by Tron founder Justin Sun based on the Fairlaunch principle, and it is fully owned by the community. Официален уебсайт: https://mewwoofdao.meme

Токеномика и анализ на цената за MEW WOOF DAO (MWD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за MEW WOOF DAO (MWD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 127.45K Общо предлагане: $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 127.45K Рекорд за всички времена: $ 0.00509139 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0.00012745

Токеномика на MEW WOOF DAO (MWD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на MEW WOOF DAO (MWD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MWD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MWD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MWD, разгледайте цената в реално време на токените MWD!

Прогноза за цената за MWD Искате ли да знаете какъв път може да поеме MWD? Нашата страница за прогноза за цената MWD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

