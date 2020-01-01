Токеномика на MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) Открийте ключова информация за MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) The MEV Capital Usual Boosted USDC vault curated by MEV Capital is dedicated to providing capital to Usual protocol markets. It gives access to extra incentives from Usual to boost the USDC APR for borrowers. This vault serves stable markets only and ensures very low odds of liquidation while providing good APR from leverage loopers. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults. Официален уебсайт: https://app.morpho.org/vault

Токеномика и анализ на цената за MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 73.25K Общо предлагане: $ 207.81M Циркулиращо предлагане: $ 70.18K FDV (оценка при пълна реализация): $ 73.25K Рекорд за всички времена: $ 9.51 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.990874 Текуща цена: $ 1.099

Токеномика на MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой USUALUSDC+ токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой USUALUSDC+ токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Прогноза за цената за USUALUSDC+ Искате ли да знаете какъв път може да поеме USUALUSDC+? Нашата страница за прогноза за цената USUALUSDC+ съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

