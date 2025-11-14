Токеномика на MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) Открийте ключова информация за MEV Capital USDT0 (MCUSDT0), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Токеномика и анализ на цената за MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за MEV Capital USDT0 (MCUSDT0), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.06M Общо предлагане: $ 858.94K Циркулиращо предлагане: $ 858.94K FDV (оценка при пълна реализация): $ 877.17K Рекорд за всички времена: $ 1.031 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.958761 Текуща цена: $ 1.021

Токеномика на MEV Capital USDT0 (MCUSDT0): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MCUSDT0 токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MCUSDT0 токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Прогноза за цената за MCUSDT0 Искате ли да знаете какъв път може да поеме MCUSDT0? Нашата страница за прогноза за цената MCUSDT0 съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

