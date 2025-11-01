Информация за цената за MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 1.021 $ 1.021 $ 1.021 24-часов нисък $ 1.023 $ 1.023 $ 1.023 24-часов висок 24-часов нисък $ 1.021$ 1.021 $ 1.021 24-часов висок $ 1.023$ 1.023 $ 1.023 Рекорд за всички времена $ 1.031$ 1.031 $ 1.031 Най-ниска цена $ 0.958761$ 0.958761 $ 0.958761 Промяна на цената (1ч) -0.00% Промяна на цената (1д) +0.15% Промяна на цената (7д) +0.15% Промяна на цената (7д) +0.15%

Цената в реално време за MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) е$1.022. През последните 24 часа MCUSDT0 се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1.021 до най-висока стойност $ 1.023, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MCUSDT0 е $ 1.031, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.958761.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MCUSDT0 има промяна от -0.00% за последния час, +0.15% за 24 часа и +0.15% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за MEV Capital USDT0 (MCUSDT0)

Пазарна капитализация $ 1.67M$ 1.67M $ 1.67M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.67M$ 1.67M $ 1.67M Циркулиращо предлагане 1.63M 1.63M 1.63M Общо предлагане 1,631,739.659758603 1,631,739.659758603 1,631,739.659758603

Текущата пазарна капитализация на MEV Capital USDT0 е $ 1.67M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MCUSDT0 е 1.63M, като общото предлагане е 1631739.659758603. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.67M.