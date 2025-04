Какво е Metroxynth (MXH)

Metroxynth is a community-governed protocol on the Ethereum blockchain, dedicated to creating decentralized assets backed by real-world computational hardware. It introduces a range of mineable and node protocols, incorporating AI for streamlined operations. With features like AI-managed miners, self-managed VMs, and decentralized storage, Metroxynth redefines cloud computing limitations. Users can engage in diverse applications effortlessly, leveraging preconfigured VM templates without any coding knowledge.

