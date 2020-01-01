Токеномика на Metropolis (METRO) Открийте ключова информация за Metropolis (METRO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Metropolis (METRO) Metropolis is a DLMM Decentralized Exchange (DEX) bringing Liquidity Book to Sonic. Trade with zero slippage and earn real yield with unlimited control as a DeFi Market Maker. The Liquidity Book feature allows to concentrate liquidity into single bins, which leads to more efficient and flexible liquidity provisioning and seamless trading experiences with zero slippage and low fees. To allow concentrated liquidity, the price curve is discretized into bins, which is similar to the tick concept in Uniswap V3. The main difference however, is that LB uses the constant sum price formula instead of the constant product formula. Официален уебсайт: https://metropolis.exchange/ Купете METRO сега!

Токеномика и анализ на цената за Metropolis (METRO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Metropolis (METRO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 578.31K $ 578.31K $ 578.31K Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 11.57M $ 11.57M $ 11.57M Рекорд за всички времена: $ 3.66 $ 3.66 $ 3.66 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.101015 $ 0.101015 $ 0.101015 Текуща цена: $ 0.115474 $ 0.115474 $ 0.115474 Научете повече за цената на Metropolis (METRO)

Токеномика на Metropolis (METRO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Metropolis (METRO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой METRO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой METRO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на METRO, разгледайте цената в реално време на токените METRO!

Прогноза за цената за METRO Искате ли да знаете какъв път може да поеме METRO? Нашата страница за прогноза за цената METRO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените METRO сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!