Информация за цената за Metronome Synth USD (MSUSD) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.993941 $ 0.993941 $ 0.993941 24-часов нисък $ 0.997869 $ 0.997869 $ 0.997869 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.993941$ 0.993941 $ 0.993941 24-часов висок $ 0.997869$ 0.997869 $ 0.997869 Рекорд за всички времена $ 3.43$ 3.43 $ 3.43 Най-ниска цена $ 0.427862$ 0.427862 $ 0.427862 Промяна на цената (1ч) +0.00% Промяна на цената (1д) +0.07% Промяна на цената (7д) -0.08% Промяна на цената (7д) -0.08%

Цената в реално време за Metronome Synth USD (MSUSD) е$0.997042. През последните 24 часа MSUSD се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.993941 до най-висока стойност $ 0.997869, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MSUSD е $ 3.43, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.427862.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MSUSD има промяна от +0.00% за последния час, +0.07% за 24 часа и -0.08% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Metronome Synth USD (MSUSD)

Пазарна капитализация $ 20.06M$ 20.06M $ 20.06M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 20.06M$ 20.06M $ 20.06M Циркулиращо предлагане 20.10M 20.10M 20.10M Общо предлагане 19,492,510.25348327 19,492,510.25348327 19,492,510.25348327

Текущата пазарна капитализация на Metronome Synth USD е $ 20.06M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MSUSD е 20.10M, като общото предлагане е 19492510.25348327. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 20.06M.