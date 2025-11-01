Информация за цената за Metronome Synth ETH (MSETH) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 3,683.06 - $ 3,865.96
24-часов нисък: $ 3,683.06
24-часов висок: $ 3,865.96
Рекорд за всички времена: $ 4,925.56
Най-ниска цена: $ 976.13
Промяна на цената (1ч): +0.48%
Промяна на цената (1д): +3.19%
Промяна на цената (7д): -1.15%

Цената в реално време за Metronome Synth ETH (MSETH) е$3,834.62. През последните 24 часа MSETH се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 3,683.06 до най-висока стойност $ 3,865.96, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MSETH е $ 4,925.56, а най-ниската цена за всички времена е $ 976.13.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MSETH има промяна от +0.48% за последния час, +3.19% за 24 часа и -1.15% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Metronome Synth ETH (MSETH)

Пазарна капитализация: $ 39.42M
Обем (24 часа): --
Напълно разредена пазарна капитализация: $ 39.42M
Циркулиращо предлагане: 10.27K
Общо предлагане: 10,433.64183354131

Текущата пазарна капитализация на Metronome Synth ETH е $ 39.42M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MSETH е 10.27K, като общото предлагане е 10433.64183354131. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 39.42M.