Информация за цената за Meter Stable (MTR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.495696 $ 0.495696 $ 0.495696 24-часов нисък $ 0.551897 $ 0.551897 $ 0.551897 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.495696$ 0.495696 $ 0.495696 24-часов висок $ 0.551897$ 0.551897 $ 0.551897 Рекорд за всички времена $ 32.69$ 32.69 $ 32.69 Най-ниска цена $ 0.181504$ 0.181504 $ 0.181504 Промяна на цената (1ч) -0.43% Промяна на цената (1д) +3.03% Промяна на цената (7д) -1.21% Промяна на цената (7д) -1.21%

Цената в реално време за Meter Stable (MTR) е$0.520098. През последните 24 часа MTR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.495696 до най-висока стойност $ 0.551897, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MTR е $ 32.69, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.181504.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MTR има промяна от -0.43% за последния час, +3.03% за 24 часа и -1.21% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Meter Stable (MTR)

Пазарна капитализация $ 203.14K$ 203.14K $ 203.14K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 203.14K$ 203.14K $ 203.14K Циркулиращо предлагане 391.72K 391.72K 391.72K Общо предлагане 391,721.0 391,721.0 391,721.0

Текущата пазарна капитализация на Meter Stable е $ 203.14K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MTR е 391.72K, като общото предлагане е 391721.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 203.14K.