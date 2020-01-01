Токеномика на Metaverse Hub (MHUB) Открийте ключова информация за Metaverse Hub (MHUB), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Metaverse Hub (MHUB) Metaverse Hub is here to usher in a new era of NFT/Metaverse centric DeFi experience on Cronos. The native currency of this expanding hub of metaverse is the $MHUB token. $MHUB will be used for everything you do at the CRODEX Metaverse Hub —, assets and artifacts you purchase/sell, participation tickets you’ll acquire and more. Официален уебсайт: https://swap.crodex.app/ Купете MHUB сега!

Токеномика и анализ на цената за Metaverse Hub (MHUB) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Metaverse Hub (MHUB), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 Общо предлагане: $ 16.50M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 966.20 Рекорд за всички времена: $ 0.02392756 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00005715 Текуща цена: $ 0

Токеномика на Metaverse Hub (MHUB): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Metaverse Hub (MHUB) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MHUB токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MHUB токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MHUB, разгледайте цената в реално време на токените MHUB!

Прогноза за цената за MHUB Искате ли да знаете какъв път може да поеме MHUB? Нашата страница за прогноза за цената MHUB съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MHUB сега!

