Токеномика на Metaverse Filipino Worker (MFW) Открийте ключова информация за Metaverse Filipino Worker (MFW), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Metaverse Filipino Worker (MFW) Metaverse Filipino Worker ($MFW) Meme Token is a community-driven initiative on the Ronin Network. It holds the distinction of being the first Ronin Meme Coin listed on a centralized exchange (CoinsPH) and is among the top-performing meme coins in its 24-hour trading milestones. The $MFW Meme Token empowers Filipinos by enabling them to learn, play, work, and grow within the metaverse. Through upskilling opportunities and vibrant, thriving communities, $MFW aims to create a supportive ecosystem for growth and innovation Официален уебсайт: https://x.com/MFW_meme Купете MFW сега!

Токеномика и анализ на цената за Metaverse Filipino Worker (MFW) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Metaverse Filipino Worker (MFW), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 33.16K $ 33.16K $ 33.16K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 33.16K $ 33.16K $ 33.16K Рекорд за всички времена: $ 0.00105152 $ 0.00105152 $ 0.00105152 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Metaverse Filipino Worker (MFW)

Токеномика на Metaverse Filipino Worker (MFW): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Metaverse Filipino Worker (MFW) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MFW токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MFW токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MFW, разгледайте цената в реално време на токените MFW!

Прогноза за цената за MFW Искате ли да знаете какъв път може да поеме MFW? Нашата страница за прогноза за цената MFW съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MFW сега!

