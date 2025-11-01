Информация за цената за Metaverse Face (MEFA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00148951$ 0.00148951 $ 0.00148951 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.11% Промяна на цената (1д) +2.61% Промяна на цената (7д) -1.96% Промяна на цената (7д) -1.96%

Цената в реално време за Metaverse Face (MEFA) е--. През последните 24 часа MEFA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MEFA е $ 0.00148951, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MEFA има промяна от -0.11% за последния час, +2.61% за 24 часа и -1.96% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Metaverse Face (MEFA)

Пазарна капитализация $ 279.39K$ 279.39K $ 279.39K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 293.96K$ 293.96K $ 293.96K Циркулиращо предлагане 9.50B 9.50B 9.50B Общо предлагане 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Metaverse Face е $ 279.39K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MEFA е 9.50B, като общото предлагане е 10000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 293.96K.