Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Metaverse Face днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MEFA към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MEFA в MEXC сега.

Повече за MEFA

MEFAценова информация

Какво представлява MEFA

Бяла книга MEFA

Официален уебсайт на MEFA

Токеномика на MEFA

MEFA ценова прогноза

Metaverse Face Лого

Metaverse Face цена (MEFA)

Не се намира в списъка

1 MEFA към USD - цена в реално време:

--
----
+2.40%1D
mexc
USD
Metaverse Face (MEFA) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:42:01 (UTC+8)

Информация за цената за Metaverse Face (MEFA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00148951
$ 0.00148951$ 0.00148951

$ 0
$ 0$ 0

-0.11%

+2.61%

-1.96%

-1.96%

Цената в реално време за Metaverse Face (MEFA) е--. През последните 24 часа MEFA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MEFA е $ 0.00148951, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MEFA има промяна от -0.11% за последния час, +2.61% за 24 часа и -1.96% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Metaverse Face (MEFA)

$ 279.39K
$ 279.39K$ 279.39K

--
----

$ 293.96K
$ 293.96K$ 293.96K

9.50B
9.50B 9.50B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Metaverse Face е $ 279.39K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MEFA е 9.50B, като общото предлагане е 10000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 293.96K.

История на цените за Metaverse Face (MEFA) USD

През днешния ден промяната в цената на Metaverse Face към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Metaverse Face към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на Metaverse Face към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Metaverse Face към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+2.61%
30 дни$ 0+4.24%
60 дни$ 0-2.64%
90 дни$ 0--

Какво е Metaverse Face (MEFA)

Decentralized blockchain platform providing Face Nft for Metaverse .A new virtual world is being created. Metaface aims to provide you with virtual world character face NFTs, each with different features. If you want, you can have your own face designed as a character. We aim to establish an upper market with the aim of partnering with many games and virtual reality platforms. One of the biggest problems in the NFT world is to produce new things. You create a character and then just add a background color, a hat, an outfit and change the color to produce clones of the same thing.This is very simple. The Metaverse planet is being built. People will want to use faces.People will want to use different character. While it is difficult to create even a new character, we produce a face, which is the same difficulty as a fingerprint. https://app.metaversefacemaker.com/ platform launched. You can generate, collect and sell NFTs using both the ETH and BSC network.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят.

Прогноза за цената за Metaverse Face (USD)

Колко ще струва Metaverse Face (MEFA) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Metaverse Face (MEFA) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Metaverse Face.

Проверете прогнозата за цената за Metaverse Face сега!

MEFA към местни валути

Токеномика на Metaverse Face (MEFA)

Разбирането на токеномиката на Metaverse Face (MEFA) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените MEFA сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Metaverse Face (MEFA)

Колко струва Metaverse Face (MEFA) днес?
Цената в реално време на MEFA в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на MEFA към USD?
Текущата цена на MEFA към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Metaverse Face?
Пазарната капитализация за MEFA е $ 279.39K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на MEFA?
Циркулиращото предлагане на MEFA е 9.50B USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на MEFA?
MEFA постигна ATH цена от 0.00148951 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на MEFA?
MEFA достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на MEFA?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за MEFA е -- USD.
Ще се повиши ли MEFA тази година?
MEFA може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за MEFA за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:42:01 (UTC+8)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

