БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Metavault Trade днес е 0.04660552 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MVX към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MVX в MEXC сега.Цената в реално време на Metavault Trade днес е 0.04660552 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MVX към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MVX в MEXC сега.

Повече за MVX

MVXценова информация

Какво представлява MVX

Официален уебсайт на MVX

Токеномика на MVX

MVX ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Metavault Trade Лого

Metavault Trade цена (MVX)

Не се намира в списъка

1 MVX към USD - цена в реално време:

$0.04660552
$0.04660552$0.04660552
+1.70%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Metavault Trade (MVX) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:41:53 (UTC+8)

Информация за цената за Metavault Trade (MVX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.04518492
$ 0.04518492$ 0.04518492
24-часов нисък
$ 0.04744739
$ 0.04744739$ 0.04744739
24-часов висок

$ 0.04518492
$ 0.04518492$ 0.04518492

$ 0.04744739
$ 0.04744739$ 0.04744739

$ 4.62
$ 4.62$ 4.62

$ 0.00148601
$ 0.00148601$ 0.00148601

+0.46%

+1.72%

+2.22%

+2.22%

Цената в реално време за Metavault Trade (MVX) е$0.04660552. През последните 24 часа MVX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.04518492 до най-висока стойност $ 0.04744739, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MVX е $ 4.62, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00148601.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MVX има промяна от +0.46% за последния час, +1.72% за 24 часа и +2.22% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Metavault Trade (MVX)

$ 117.10K
$ 117.10K$ 117.10K

--
----

$ 186.42K
$ 186.42K$ 186.42K

2.51M
2.51M 2.51M

4,000,000.0
4,000,000.0 4,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Metavault Trade е $ 117.10K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MVX е 2.51M, като общото предлагане е 4000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 186.42K.

История на цените за Metavault Trade (MVX) USD

През днешния ден промяната в цената на Metavault Trade към USD беше $ +0.00078793.
През последните 30 дни промяната в цената на Metavault Trade към USD беше $ -0.0048601727.
През последните 60 дни промяната в цената на Metavault Trade към USD беше $ -0.0122466676.
През последните 90 дни промяната в цената на Metavault Trade към USD беше $ -0.007318310863527894.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.00078793+1.72%
30 дни$ -0.0048601727-10.42%
60 дни$ -0.0122466676-26.27%
90 дни$ -0.007318310863527894-13.57%

Какво е Metavault Trade (MVX)

Metavault.Trade is a new kind of Decentralised Exchange, designed to provide a large range of trading features and very deep liquidity on many large cap crypto assets.

Traders can use it in two ways: Spot trading, with swaps and limit orders. Perpetual futures trading with up to 30x leverage on short and long positions.

Metavault.Trade aims to become the go-to solution for traders who want to stay in control of their funds at all times without sharing their personal data. Its innovative design gives it many advantages over other existing DEXes:

Very low transaction fees. No price impact, even for large order sizes.

Protection against liquidation events: the sudden changes in price that can often occur in one exchange (“scam wicks”) are smoothed out by the pricing mechanism design relying on Chainlink oracles.

All-in-one platform: spot and leverage trading.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Metavault Trade (MVX) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Metavault Trade (USD)

Колко ще струва Metavault Trade (MVX) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Metavault Trade (MVX) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Metavault Trade.

Проверете прогнозата за цената за Metavault Trade сега!

MVX към местни валути

Токеномика на Metavault Trade (MVX)

Разбирането на токеномиката на Metavault Trade (MVX) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените MVX сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Metavault Trade (MVX)

Колко струва Metavault Trade (MVX) днес?
Цената в реално време на MVX в USD е 0.04660552 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на MVX към USD?
Текущата цена на MVX към USD е $ 0.04660552. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Metavault Trade?
Пазарната капитализация за MVX е $ 117.10K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на MVX?
Циркулиращото предлагане на MVX е 2.51M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на MVX?
MVX постигна ATH цена от 4.62 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на MVX?
MVX достигна ATL цена от 0.00148601 USD.
Какъв е обемът на търговията на MVX?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за MVX е -- USD.
Ще се повиши ли MVX тази година?
MVX може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за MVX за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:41:53 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Metavault Trade (MVX)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,519.43
$109,519.43$109,519.43

-0.63%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,878.26
$3,878.26$3,878.26

+0.45%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02829
$0.02829$0.02829

-12.08%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.64
$187.64$187.64

-0.27%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,878.26
$3,878.26$3,878.26

+0.45%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,519.43
$109,519.43$109,519.43

-0.63%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.64
$187.64$187.64

-0.27%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5209
$2.5209$2.5209

-0.12%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,087.29
$1,087.29$1,087.29

+0.26%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000750
$0.0000750$0.0000750

+50.00%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09601
$0.09601$0.09601

+860.10%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000900
$0.000900$0.000900

+350.00%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000129
$0.00000129$0.00000129

+101.56%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0041
$0.0041$0.0041

+64.00%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00027
$0.00027$0.00027

+50.00%

MultiBank Group Лого

MultiBank Group

MBG

$0.7500
$0.7500$0.7500

+45.71%