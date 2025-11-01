Информация за цената за Metavault Trade (MVX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.04518492 $ 0.04518492 $ 0.04518492 24-часов нисък $ 0.04744739 $ 0.04744739 $ 0.04744739 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.04518492$ 0.04518492 $ 0.04518492 24-часов висок $ 0.04744739$ 0.04744739 $ 0.04744739 Рекорд за всички времена $ 4.62$ 4.62 $ 4.62 Най-ниска цена $ 0.00148601$ 0.00148601 $ 0.00148601 Промяна на цената (1ч) +0.46% Промяна на цената (1д) +1.72% Промяна на цената (7д) +2.22% Промяна на цената (7д) +2.22%

Цената в реално време за Metavault Trade (MVX) е$0.04660552. През последните 24 часа MVX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.04518492 до най-висока стойност $ 0.04744739, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MVX е $ 4.62, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00148601.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MVX има промяна от +0.46% за последния час, +1.72% за 24 часа и +2.22% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Metavault Trade (MVX)

Пазарна капитализация $ 117.10K$ 117.10K $ 117.10K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 186.42K$ 186.42K $ 186.42K Циркулиращо предлагане 2.51M 2.51M 2.51M Общо предлагане 4,000,000.0 4,000,000.0 4,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Metavault Trade е $ 117.10K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MVX е 2.51M, като общото предлагане е 4000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 186.42K.