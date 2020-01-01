Токеномика на MetaShooter (MHUNT) Открийте ключова информация за MetaShooter (MHUNT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за MetaShooter (MHUNT) "MetaShooter is the first decentralized blockchain-based hunting metaverse. MetaShooter joins millions of gaming enthusiasts in a community where they can experience realistic hunting and develop many activities with monetization opportunities. MetaShooter is built on Unreal Engine with sharp dynamics and graphics. Main Features: -Experience real hunting: Play in tournaments, multiplayer, and with stunning visuals with VR compatibility -Hunt & Earn: Receive token rewards by hunting trophies, winning tournaments, and more. -Customize & Upgrade: Buy, upgrade hunting equipment and customize your hunter -Develop: Buy hunting lands, build towers, breed NFT dogs, and earn passive income -Explore the open World: Experience various environments, stunning visuals, and realistic dynamics Problems we solve: -Boring and repetitive gameplay -Forced crypto aspect into the game -Lack of visuals and dynamics -Illogical ecosystem -No actual utilization of NFTs -Hunting modernization -Overpromising and not delivering " Официален уебсайт: https://metashooter.gg/ Купете MHUNT сега!

Токеномика и анализ на цената за MetaShooter (MHUNT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за MetaShooter (MHUNT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 95.00M $ 95.00M $ 95.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 17.91K $ 17.91K $ 17.91K Рекорд за всички времена: $ 0.295481 $ 0.295481 $ 0.295481 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.0001885 $ 0.0001885 $ 0.0001885 Научете повече за цената на MetaShooter (MHUNT)

Токеномика на MetaShooter (MHUNT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на MetaShooter (MHUNT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MHUNT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MHUNT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MHUNT, разгледайте цената в реално време на токените MHUNT!

Прогноза за цената за MHUNT Искате ли да знаете какъв път може да поеме MHUNT? Нашата страница за прогноза за цената MHUNT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MHUNT сега!

