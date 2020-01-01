Токеномика на Metars Genesis (MRS) Открийте ключова информация за Metars Genesis (MRS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Metars Genesis (MRS) A source of faith, freedom, and an open world built by all. In the boundless metaverse, there is a place where the echo of human destiny wafts, the light of human thought shines, and the power of human creation is released. It reads "Metars". Metars is a combination of art gallery and religious site in the metaverse world. We will build a crystallization of human civilization with the support of VR technology, and Metars will finally display the greatest works of art with the most religious, divine and human enlightenment values in human history. Metars will gradually develop into a completely free open world through the joint construction of all residents. Официален уебсайт: https://metars.io/home Бяла книга: https://metars.gitbook.io/metars-white-paper/ Купете MRS сега!

Токеномика и анализ на цената за Metars Genesis (MRS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Metars Genesis (MRS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 28.60B $ 28.60B $ 28.60B Рекорд за всички времена: $ 80.37 $ 80.37 $ 80.37 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.584931 $ 0.584931 $ 0.584931 Текуща цена: $ 28.62 $ 28.62 $ 28.62 Научете повече за цената на Metars Genesis (MRS)

Токеномика на Metars Genesis (MRS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Metars Genesis (MRS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MRS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MRS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MRS, разгледайте цената в реално време на токените MRS!

Прогноза за цената за MRS Искате ли да знаете какъв път може да поеме MRS? Нашата страница за прогноза за цената MRS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MRS сега!

