Токеномика на Metarix (MTRX) Открийте ключова информация за Metarix (MTRX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Metarix (MTRX) METARIX is a decentralized metaverse built on its own Layer2 blockchain solution. Filled with an ecosystem of P2E gaming, functional NFT's, web3 commerce, business endeavors, virtual real estate, concerts, live venues, content creation services & more. The Metarix, a virtual social space, is a tokenized decentralized Metaverse theme park comprising 12 zones divided into 9 themes and 3 virtual properties. We want to offer enormous and limitless opportunities for engagement and futuristic growth of users in Metaverse. We are committed to rendering innovative contemporary solutions to our users. To do so, we are coming up with a virtual theme city, a gaming and NFTs platform – Metarix. Metarix will be a decentralized metaverse theme park containing 12 zones and 9 themes. Our theme park will be a land for Doge Park, Bitcoin Business Park, Shiba Shopping District, Opensea Art and Museum Center, Sol Fashion District etc.. along with virtual properties in Ethereum, Binance, and Ada Ape Islands. we have 105,000 land parcels for the users to purchase from a variety of options. Официален уебсайт: https://metarix.network/ Купете MTRX сега!

Токеномика и анализ на цената за Metarix (MTRX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Metarix (MTRX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.05B $ 1.05B $ 1.05B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 213.09K $ 213.09K $ 213.09K Рекорд за всички времена: $ 0.41054 $ 0.41054 $ 0.41054 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00020295 $ 0.00020295 $ 0.00020295 Научете повече за цената на Metarix (MTRX)

Токеномика на Metarix (MTRX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Metarix (MTRX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MTRX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MTRX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MTRX, разгледайте цената в реално време на токените MTRX!

Прогноза за цената за MTRX Искате ли да знаете какъв път може да поеме MTRX? Нашата страница за прогноза за цената MTRX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MTRX сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!