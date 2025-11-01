Информация за цената за Metaplex (MPLX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: 24-часов нисък $ 0.210379 24-часов висок $ 0.219207 Рекорд за всички времена $ 0.896784 Най-ниска цена $ 0.02528374 Промяна на цената (1ч) +0.62% Промяна на цената (1д) +2.52% Промяна на цената (7д) -3.07%

Цената в реално време за Metaplex (MPLX) е$0.216414. През последните 24 часа MPLX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.210379 до най-висока стойност $ 0.219207, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MPLX е $ 0.896784, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.02528374.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MPLX има промяна от +0.62% за последния час, +2.52% за 24 часа и -3.07% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Metaplex (MPLX)

Пазарна капитализация $ 124.01M Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 216.45M Циркулиращо предлагане 572.91M Общо предлагане 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Metaplex е $ 124.01M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MPLX е 572.91M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 216.45M.