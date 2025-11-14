Токеномика на MetaMask USD (MUSD) Открийте ключова информация за MetaMask USD (MUSD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Токеномика и анализ на цената за MetaMask USD (MUSD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за MetaMask USD (MUSD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 27.23M $ 27.23M $ 27.23M Общо предлагане: $ 27.23M $ 27.23M $ 27.23M Циркулиращо предлагане: $ 27.23M $ 27.23M $ 27.23M FDV (оценка при пълна реализация): $ 27.23M $ 27.23M $ 27.23M Рекорд за всички времена: $ 1.085 $ 1.085 $ 1.085 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.925488 $ 0.925488 $ 0.925488 Текуща цена: $ 1.006 $ 1.006 $ 1.006 Научете повече за цената на MetaMask USD (MUSD) Купете MUSD сега!

Информация за MetaMask USD (MUSD) Официален уебсайт: https://metamask.io/

Токеномика на MetaMask USD (MUSD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на MetaMask USD (MUSD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MUSD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MUSD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MUSD, разгледайте цената в реално време на токените MUSD!

Прогноза за цената за MUSD Искате ли да знаете какъв път може да поеме MUSD? Нашата страница за прогноза за цената MUSD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MUSD сега!

