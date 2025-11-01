Информация за цената за MetaMask USD (MUSD) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.995015 $ 0.995015 $ 0.995015 24-часов нисък $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.995015$ 0.995015 $ 0.995015 24-часов висок $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 Рекорд за всички времена $ 1.085$ 1.085 $ 1.085 Най-ниска цена $ 0.925488$ 0.925488 $ 0.925488 Промяна на цената (1ч) +0.07% Промяна на цената (1д) -0.00% Промяна на цената (7д) -0.05% Промяна на цената (7д) -0.05%

Цената в реално време за MetaMask USD (MUSD) е$0.999596. През последните 24 часа MUSD се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.995015 до най-висока стойност $ 1.002, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MUSD е $ 1.085, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.925488.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MUSD има промяна от +0.07% за последния час, -0.00% за 24 часа и -0.05% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за MetaMask USD (MUSD)

Пазарна капитализация $ 49.71M$ 49.71M $ 49.71M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 49.71M$ 49.71M $ 49.71M Циркулиращо предлагане 49.72M 49.72M 49.72M Общо предлагане 49,717,698.883461 49,717,698.883461 49,717,698.883461

Текущата пазарна капитализация на MetaMask USD е $ 49.71M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MUSD е 49.72M, като общото предлагане е 49717698.883461. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 49.71M.