Цената в реално време на MetaMask USD днес е 0.999596 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MUSD към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MUSD в MEXC сега.

MetaMask USD цена (MUSD)

1 MUSD към USD - цена в реално време:

$0.999942
$0.999942
0.00%1D
USD
MetaMask USD (MUSD) Ценова графика на живо
Информация за цената за MetaMask USD (MUSD) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.995015
$ 0.995015$ 0.995015
24-часов нисък
$ 1.002
$ 1.002$ 1.002
24-часов висок

$ 0.995015
$ 0.995015$ 0.995015

$ 1.002
$ 1.002$ 1.002

$ 1.085
$ 1.085$ 1.085

$ 0.925488
$ 0.925488$ 0.925488

+0.07%

-0.00%

-0.05%

-0.05%

Цената в реално време за MetaMask USD (MUSD) е$0.999596. През последните 24 часа MUSD се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.995015 до най-висока стойност $ 1.002, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MUSD е $ 1.085, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.925488.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MUSD има промяна от +0.07% за последния час, -0.00% за 24 часа и -0.05% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за MetaMask USD (MUSD)

$ 49.71M
$ 49.71M$ 49.71M

--
----

$ 49.71M
$ 49.71M$ 49.71M

49.72M
49.72M 49.72M

49,717,698.883461
49,717,698.883461 49,717,698.883461

Текущата пазарна капитализация на MetaMask USD е $ 49.71M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MUSD е 49.72M, като общото предлагане е 49717698.883461. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 49.71M.

История на цените за MetaMask USD (MUSD) USD

През днешния ден промяната в цената на MetaMask USD към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на MetaMask USD към USD беше $ -0.0001117548.
През последните 60 дни промяната в цената на MetaMask USD към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на MetaMask USD към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0-0.00%
30 дни$ -0.0001117548-0.01%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е MetaMask USD (MUSD)

MetaMask USD (mUSD) is a stablecoin issued by MetaMask, designed to maintain a 1:1 peg with the US dollar. It is built for use within the MetaMask ecosystem, enabling seamless on- and off-ramping between crypto and fiat, as well as spending through MetaMask products, including the MetaMask Card. mUSD aims to provide low-friction transfers, instant settlement, and interoperability across supported blockchain networks.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

MetaMask USD (MUSD) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за MetaMask USD (USD)

Колко ще струва MetaMask USD (MUSD) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от MetaMask USD (MUSD) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за MetaMask USD.

Проверете прогнозата за цената за MetaMask USD сега!

MUSD към местни валути

Токеномика на MetaMask USD (MUSD)

Разбирането на токеномиката на MetaMask USD (MUSD) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените MUSD сега!

Хората също питат: Други въпроси относно MetaMask USD (MUSD)

Колко струва MetaMask USD (MUSD) днес?
Цената в реално време на MUSD в USD е 0.999596 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на MUSD към USD?
Текущата цена на MUSD към USD е $ 0.999596. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на MetaMask USD?
Пазарната капитализация за MUSD е $ 49.71M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на MUSD?
Циркулиращото предлагане на MUSD е 49.72M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на MUSD?
MUSD постигна ATH цена от 1.085 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на MUSD?
MUSD достигна ATL цена от 0.925488 USD.
Какъв е обемът на търговията на MUSD?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за MUSD е -- USD.
Ще се повиши ли MUSD тази година?
MUSD може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за MUSD за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за MetaMask USD (MUSD)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

