Информация за цената за Metamars (MARS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00406712 $ 0.00406712 $ 0.00406712 24-часов нисък $ 0.00558183 $ 0.00558183 $ 0.00558183 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00406712$ 0.00406712 $ 0.00406712 24-часов висок $ 0.00558183$ 0.00558183 $ 0.00558183 Рекорд за всички времена $ 1.88$ 1.88 $ 1.88 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.22% Промяна на цената (1д) +0.77% Промяна на цената (7д) -5.27% Промяна на цената (7д) -5.27%

Цената в реално време за Metamars (MARS) е$0.00503008. През последните 24 часа MARS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00406712 до най-висока стойност $ 0.00558183, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MARS е $ 1.88, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MARS има промяна от +0.22% за последния час, +0.77% за 24 часа и -5.27% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Metamars (MARS)

Пазарна капитализация $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Циркулиращо предлагане 226.53M 226.53M 226.53M Общо предлагане 260,000,000.0 260,000,000.0 260,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Metamars е $ 1.14M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MARS е 226.53M, като общото предлагане е 260000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.31M.