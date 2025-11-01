Информация за цената за MetalCore (MCG) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.0000457 $ 0.0000457 $ 0.0000457 24-часов нисък $ 0.00004571 $ 0.00004571 $ 0.00004571 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.0000457$ 0.0000457 $ 0.0000457 24-часов висок $ 0.00004571$ 0.00004571 $ 0.00004571 Рекорд за всички времена $ 0.02813719$ 0.02813719 $ 0.02813719 Най-ниска цена $ 0.00003715$ 0.00003715 $ 0.00003715 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +0.01% Промяна на цената (7д) -20.51% Промяна на цената (7д) -20.51%

Цената в реално време за MetalCore (MCG) е$0.00004571. През последните 24 часа MCG се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0000457 до най-висока стойност $ 0.00004571, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MCG е $ 0.02813719, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00003715.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MCG има промяна от -- за последния час, +0.01% за 24 часа и -20.51% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за MetalCore (MCG)

Пазарна капитализация $ 18.68K$ 18.68K $ 18.68K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 18.68K$ 18.68K $ 18.68K Циркулиращо предлагане 408.67M 408.67M 408.67M Общо предлагане 408,671,773.4292142 408,671,773.4292142 408,671,773.4292142

Текущата пазарна капитализация на MetalCore е $ 18.68K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MCG е 408.67M, като общото предлагане е 408671773.4292142. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 18.68K.