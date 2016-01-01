Токеномика на Metal DAO (MTL) Открийте ключова информация за Metal DAO (MTL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Metal DAO (MTL) Metal DAO (MTL) is a utility token that currently governs the stablecoin Metal Dollar (XMD), in addition to providing tiered trading discounts to MTL holders when using the Metal Pay cash & crypto app. Metal Pay customers who own 10,000+ MTL can enjoy 0% fees on all cryptocurrency purchases. Metal DAO's future utility includes the ability to propose new stablecoins for the Metal Dollar basket, including their allocation ratios, and the option to vote in new stablecoin issuers such as community banks or fintechs. Metal Pay was developed and launched by Metallicus in 2016. Официален уебсайт: https://www.metalpay.com/ Купете MTL сега!

Токеномика и анализ на цената за Metal DAO (MTL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Metal DAO (MTL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 64.40M $ 64.40M $ 64.40M Общо предлагане: $ 86.15M $ 86.15M $ 86.15M Циркулиращо предлагане: $ 86.15M $ 86.15M $ 86.15M FDV (оценка при пълна реализация): $ 64.40M $ 64.40M $ 64.40M Рекорд за всички времена: $ 17.03 $ 17.03 $ 17.03 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.117252 $ 0.117252 $ 0.117252 Текуща цена: $ 0.747634 $ 0.747634 $ 0.747634 Научете повече за цената на Metal DAO (MTL)

Токеномика на Metal DAO (MTL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Metal DAO (MTL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MTL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MTL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MTL, разгледайте цената в реално време на токените MTL!

