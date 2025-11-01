Информация за цената за Metacourt (BLS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.02130219$ 0.02130219 $ 0.02130219 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) -12.54% Промяна на цената (7д) -12.54%

Цената в реално време за Metacourt (BLS) е$0.00022468. През последните 24 часа BLS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BLS е $ 0.02130219, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BLS има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и -12.54% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Metacourt (BLS)

Пазарна капитализация $ 57.21K$ 57.21K $ 57.21K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 192.11K$ 192.11K $ 192.11K Циркулиращо предлагане 254.63M 254.63M 254.63M Общо предлагане 854,998,985.0 854,998,985.0 854,998,985.0

Текущата пазарна капитализация на Metacourt е $ 57.21K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BLS е 254.63M, като общото предлагане е 854998985.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 192.11K.