Информация за цената за MetacadeMax (METACADEMAX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00049146 $ 0.00049146 $ 0.00049146 24-часов нисък $ 0.00056018 $ 0.00056018 $ 0.00056018 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00049146$ 0.00049146 $ 0.00049146 24-часов висок $ 0.00056018$ 0.00056018 $ 0.00056018 Рекорд за всички времена $ 0.0011174$ 0.0011174 $ 0.0011174 Най-ниска цена $ 0.00028509$ 0.00028509 $ 0.00028509 Промяна на цената (1ч) +1.12% Промяна на цената (1д) -4.94% Промяна на цената (7д) -28.44% Промяна на цената (7д) -28.44%

Цената в реално време за MetacadeMax (METACADEMAX) е$0.00050777. През последните 24 часа METACADEMAX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00049146 до най-висока стойност $ 0.00056018, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на METACADEMAX е $ 0.0011174, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00028509.

Що се отнася до краткосрочното представяне, METACADEMAX има промяна от +1.12% за последния час, -4.94% за 24 часа и -28.44% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за MetacadeMax (METACADEMAX)

Пазарна капитализация $ 507.27K$ 507.27K $ 507.27K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 507.27K$ 507.27K $ 507.27K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на MetacadeMax е $ 507.27K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на METACADEMAX е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 507.27K.