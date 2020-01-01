Токеномика на Metacade (MCADE) Открийте ключова информация за Metacade (MCADE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Metacade (MCADE) The Metacade is the ultimate Web3 community hub where gamers and blockchain fanatics can communicate and collaborate. Our vision is to create a fun and dynamic virtual hangout for like-minded people to enjoy all things GameFi and experience everything that Web3 culture has to offer... In the Metacade platform, you will be able to meet fellow gamers, developers and entrepreneurs who want to share their interests, ideas, skills, and talents with one common goal. You will be able to see what games are trending, view leaderboards, publish reviews, gain access to the most advanced GameFi alpha and interact with other members in real-time - all whilst being rewarded with the native $MCADE token for your own input into the community We want to put games back into the hands of gamers, and that is why $MCADE token holders will be able to vote on which developer-submitted games will receive funding via our Metagrants scheme. Web3 technology is revolutionising how the world functions and Metacade will revolutionise how a traditional community gaming hub is operated and owned. Официален уебсайт: https://metacade.co Бяла книга: https://metacade.gitbook.io/metacade-whitepaper Купете MCADE сега!

Токеномика и анализ на цената за Metacade (MCADE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Metacade (MCADE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 30.57M $ 30.57M $ 30.57M Общо предлагане: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.71B $ 1.71B $ 1.71B FDV (оценка при пълна реализация): $ 35.85M $ 35.85M $ 35.85M Рекорд за всички времена: $ 0.04720046 $ 0.04720046 $ 0.04720046 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00456835 $ 0.00456835 $ 0.00456835 Текуща цена: $ 0.01794862 $ 0.01794862 $ 0.01794862 Научете повече за цената на Metacade (MCADE)

Токеномика на Metacade (MCADE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Metacade (MCADE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MCADE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MCADE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MCADE, разгледайте цената в реално време на токените MCADE!

