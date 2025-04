Какво е META MINE (MTMN)

Meta-mine is a blockchain game that combines 3D and mining systems. Unlike traditional RPG games, it consists of a structure in which profitability increases when you level up through hunting. Users can mine a limited number of MTMN tokens daily with incremental profitability.

