Информация за цената за META FINANCIAL AI (MEFAI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00365935 $ 0.00365935 $ 0.00365935 24-часов нисък $ 0.0048013 $ 0.0048013 $ 0.0048013 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00365935$ 0.00365935 $ 0.00365935 24-часов висок $ 0.0048013$ 0.0048013 $ 0.0048013 Рекорд за всички времена $ 0.02723048$ 0.02723048 $ 0.02723048 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -1.52% Промяна на цената (1д) -5.79% Промяна на цената (7д) +32.10% Промяна на цената (7д) +32.10%

Цената в реално време за META FINANCIAL AI (MEFAI) е$0.00412298. През последните 24 часа MEFAI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00365935 до най-висока стойност $ 0.0048013, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MEFAI е $ 0.02723048, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MEFAI има промяна от -1.52% за последния час, -5.79% за 24 часа и +32.10% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за META FINANCIAL AI (MEFAI)

Пазарна капитализация $ 2.40M$ 2.40M $ 2.40M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 2.40M$ 2.40M $ 2.40M Циркулиращо предлагане 582.40M 582.40M 582.40M Общо предлагане 582,401,694.3324088 582,401,694.3324088 582,401,694.3324088

Текущата пазарна капитализация на META FINANCIAL AI е $ 2.40M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MEFAI е 582.40M, като общото предлагане е 582401694.3324088. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.40M.