Blue Chip Blitz
Цената в реално време на META FINANCIAL AI днес е 0.00412298 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MEFAI към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MEFAI в MEXC сега.Цената в реално време на META FINANCIAL AI днес е 0.00412298 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MEFAI към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MEFAI в MEXC сега.

META FINANCIAL AI цена (MEFAI)

1 MEFAI към USD - цена в реално време:

$0.0041238
$0.0041238$0.0041238
-5.70%1D
META FINANCIAL AI (MEFAI) Ценова графика на живо
Информация за цената за META FINANCIAL AI (MEFAI) (USD)

Цената в реално време за META FINANCIAL AI (MEFAI) е$0.00412298. През последните 24 часа MEFAI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00365935 до най-висока стойност $ 0.0048013, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MEFAI е $ 0.02723048, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MEFAI има промяна от -1.52% за последния час, -5.79% за 24 часа и +32.10% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за META FINANCIAL AI (MEFAI)

Текущата пазарна капитализация на META FINANCIAL AI е $ 2.40M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MEFAI е 582.40M, като общото предлагане е 582401694.3324088. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.40M.

История на цените за META FINANCIAL AI (MEFAI) USD

През днешния ден промяната в цената на META FINANCIAL AI към USD беше $ -0.000253740488998836.
През последните 30 дни промяната в цената на META FINANCIAL AI към USD беше $ +0.0358308360.
През последните 60 дни промяната в цената на META FINANCIAL AI към USD беше $ +0.0547060042.
През последните 90 дни промяната в цената на META FINANCIAL AI към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.000253740488998836-5.79%
30 дни$ +0.0358308360+869.05%
60 дни$ +0.0547060042+1,326.86%
90 дни$ 0--

Какво е META FINANCIAL AI (MEFAI)

MEFAI is an institutional-grade trading intelligence system leveraging AI to process high-frequency data streams from on-chain activity, derivatives markets, order book depth, and behavioral sentiment. It delivers real-time structural market bias signals for strategic decision-making. Designed for professionals, MEFAI eliminates emotional bias and provides a transparent, rules-based edge in modern algorithmic environments.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

META FINANCIAL AI (MEFAI) ресурс

Бяла книга
Официален уеб сайт

Прогноза за цената за META FINANCIAL AI (USD)

Колко ще струва META FINANCIAL AI (MEFAI) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от META FINANCIAL AI (MEFAI) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за META FINANCIAL AI.

Проверете прогнозата за цената за META FINANCIAL AI сега!

Токеномика на META FINANCIAL AI (MEFAI)

Разбирането на токеномиката на META FINANCIAL AI (MEFAI) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените MEFAI сега!

Хората също питат: Други въпроси относно META FINANCIAL AI (MEFAI)

Колко струва META FINANCIAL AI (MEFAI) днес?
Цената в реално време на MEFAI в USD е 0.00412298 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на MEFAI към USD?
Текущата цена на MEFAI към USD е $ 0.00412298. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на META FINANCIAL AI?
Пазарната капитализация за MEFAI е $ 2.40M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на MEFAI?
Циркулиращото предлагане на MEFAI е 582.40M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на MEFAI?
MEFAI постигна ATH цена от 0.02723048 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на MEFAI?
MEFAI достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на MEFAI?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за MEFAI е -- USD.
Ще се повиши ли MEFAI тази година?
MEFAI може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за MEFAI за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за META FINANCIAL AI (MEFAI)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

