META BSC is a meme & rewards token; aimed at positioning itself for a presence in the upcoming Metaverse as it continues to evolve toward mainstream adoption. META prides itself in being a truly 100% community owned project (with no formal dev or marketing wallets); instead focused on distributing high-yield BNB-pegged SHIBA INU rewards to all holders of the token; 2% per transaction funding the LP of the project; the rest (10% on buys, 15% on sells) going back to holders automatically.
Officially Certik audited and demonstrably secure, META aims to stand out against a vast array of short-lived, fly-by-night projects, and continues to harness its community effect to create an enjoyable platform and grass-roots, meme fueled crypto token.
The community has continued to innovate; first by launching their Official Dapp; enabling users to view and claim their pending SHIB rewards at their leisure, as well as upcoming games presently in development. META BSC is committed to iteratively releasing new and enjoyable features for its community members; with the broader vision of the development of a system that can integrate directly in to VR applications and the Metaverse.
Токеномика и анализ на цената за Meta BSC (META)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Meta BSC (META), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Meta BSC (META): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Meta BSC (META) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой META токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой META токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.