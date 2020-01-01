Токеномика на Meta Apes PEEL (PEEL) Открийте ключова информация за Meta Apes PEEL (PEEL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Meta Apes PEEL (PEEL) Meta Apes is a free-to-play, play-and-earn MMO strategy game designed for mobile. It is set in a post-apocalyptic world, in which humanity has ended and a new era ruled by Apes has begun. Next on the agenda is space domination. Each player will have to work closely with his or her Gang to become the strongest Clan and win the ultimate race to space. Официален уебсайт: https://metaapesgame.com/

Токеномика и анализ на цената за Meta Apes PEEL (PEEL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Meta Apes PEEL (PEEL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 145.89K $ 145.89K $ 145.89K Общо предлагане: $ 203.65M $ 203.65M $ 203.65M Циркулиращо предлагане: $ 176.25M $ 176.25M $ 176.25M FDV (оценка при пълна реализация): $ 168.57K $ 168.57K $ 168.57K Рекорд за всички времена: $ 0.236463 $ 0.236463 $ 0.236463 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00082775 $ 0.00082775 $ 0.00082775 Научете повече за цената на Meta Apes PEEL (PEEL)

Токеномика на Meta Apes PEEL (PEEL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Meta Apes PEEL (PEEL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PEEL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PEEL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PEEL, разгледайте цената в реално време на токените PEEL!

