Информация за цената за Messiah (MSIA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.091116 - $ 0.09505
24-часов нисък: $ 0.091116
24-часов висок: $ 0.09505
Рекорд за всички времена: $ 0.539528
Най-ниска цена: $ 0.054834
Промяна на цената (1ч): +1.61%
Промяна на цената (1д): -0.96%
Промяна на цената (7д): -2.50%

Цената в реално време за Messiah (MSIA) е$0.092597. През последните 24 часа MSIA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.091116 до най-висока стойност $ 0.09505, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MSIA е $ 0.539528, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.054834.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MSIA има промяна от +1.61% за последния час, -0.96% за 24 часа и -2.50% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Messiah (MSIA)

Пазарна капитализация: $ 1.07M
Обем (24 часа): --
Напълно разредена пазарна капитализация: $ 9.24M
Циркулиращо предлагане: 11.60M
Общо предлагане: 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Messiah е $ 1.07M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MSIA е 11.60M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 9.24M.