Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Messiah днес е 0.092597 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MSIA към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MSIA в MEXC сега.

Повече за MSIA

MSIAценова информация

Какво представлява MSIA

Бяла книга MSIA

Официален уебсайт на MSIA

Токеномика на MSIA

MSIA ценова прогноза

Messiah Лого

Messiah цена (MSIA)

Не се намира в списъка

1 MSIA към USD - цена в реално време:

$0.092382
$0.092382$0.092382
-0.70%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Messiah (MSIA) Ценова графика на живо
Информация за цената за Messiah (MSIA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.091116
$ 0.091116$ 0.091116
24-часов нисък
$ 0.09505
$ 0.09505$ 0.09505
24-часов висок

$ 0.091116
$ 0.091116$ 0.091116

$ 0.09505
$ 0.09505$ 0.09505

$ 0.539528
$ 0.539528$ 0.539528

$ 0.054834
$ 0.054834$ 0.054834

+1.61%

-0.96%

-2.50%

-2.50%

Цената в реално време за Messiah (MSIA) е$0.092597. През последните 24 часа MSIA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.091116 до най-висока стойност $ 0.09505, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MSIA е $ 0.539528, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.054834.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MSIA има промяна от +1.61% за последния час, -0.96% за 24 часа и -2.50% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Messiah (MSIA)

$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M

--
----

$ 9.24M
$ 9.24M$ 9.24M

11.60M
11.60M 11.60M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Messiah е $ 1.07M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MSIA е 11.60M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 9.24M.

История на цените за Messiah (MSIA) USD

През днешния ден промяната в цената на Messiah към USD беше $ -0.00090132221738175.
През последните 30 дни промяната в цената на Messiah към USD беше $ -0.0524442091.
През последните 60 дни промяната в цената на Messiah към USD беше $ -0.0567075510.
През последните 90 дни промяната в цената на Messiah към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.00090132221738175-0.96%
30 дни$ -0.0524442091-56.63%
60 дни$ -0.0567075510-61.24%
90 дни$ 0--

Какво е Messiah (MSIA)

The complexity and resource-intensive nature of deploying and managing web3 infrastructure present significant barriers to entry for many users; from a financial and technical perspective. Messiah aims to address these challenges by offering user-friendly, one-click deployment tools and automated management services for nodes, smart contracts, decentralised application and crypto mining operations. In simplifying these processes, we make the relevant infrastructure accessible to a broader audience, promoting widespread adoption of web3.

Messiah’s Mission

Current centralized systems face significant challenges, necessitating a reassessment of traditional approaches. Once the backbone of the digital revolution, centralized infrastructure now exposes vulnerabilities, creating single points of failure that increase the risks of cyberattacks and downtime. These vulnerabilities compromise internet services and data integrity. As the digital ecosystem grows more complex, the fragility of centralized systems becomes increasingly apparent. Messiah recognizes the urgent need for robust security measures to protect against unauthorized access and security breaches.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за Messiah (USD)

Колко ще струва Messiah (MSIA) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Messiah (MSIA) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Messiah.

Проверете прогнозата за цената за Messiah сега!

MSIA към местни валути

Токеномика на Messiah (MSIA)

Разбирането на токеномиката на Messiah (MSIA) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените MSIA сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Messiah (MSIA)

Колко струва Messiah (MSIA) днес?
Цената в реално време на MSIA в USD е 0.092597 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на MSIA към USD?
Текущата цена на MSIA към USD е $ 0.092597. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Messiah?
Пазарната капитализация за MSIA е $ 1.07M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на MSIA?
Циркулиращото предлагане на MSIA е 11.60M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на MSIA?
MSIA постигна ATH цена от 0.539528 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на MSIA?
MSIA достигна ATL цена от 0.054834 USD.
Какъв е обемът на търговията на MSIA?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за MSIA е -- USD.
Ще се повиши ли MSIA тази година?
MSIA може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за MSIA за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Messiah (MSIA)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

