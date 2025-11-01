БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Meso Finance днес е 0.00421647 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MESO към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MESO в MEXC сега.Цената в реално време на Meso Finance днес е 0.00421647 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MESO към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MESO в MEXC сега.

Повече за MESO

MESOценова информация

Какво представлява MESO

Официален уебсайт на MESO

Токеномика на MESO

MESO ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Meso Finance Лого

Meso Finance цена (MESO)

Не се намира в списъка

1 MESO към USD - цена в реално време:

$0.00421647
$0.00421647$0.00421647
+0.70%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Meso Finance (MESO) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:41:32 (UTC+8)

Информация за цената за Meso Finance (MESO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00414367
$ 0.00414367$ 0.00414367
24-часов нисък
$ 0.00421647
$ 0.00421647$ 0.00421647
24-часов висок

$ 0.00414367
$ 0.00414367$ 0.00414367

$ 0.00421647
$ 0.00421647$ 0.00421647

$ 0.01036063
$ 0.01036063$ 0.01036063

$ 0.00382898
$ 0.00382898$ 0.00382898

--

+0.70%

+0.05%

+0.05%

Цената в реално време за Meso Finance (MESO) е$0.00421647. През последните 24 часа MESO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00414367 до най-висока стойност $ 0.00421647, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MESO е $ 0.01036063, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00382898.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MESO има промяна от -- за последния час, +0.70% за 24 часа и +0.05% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Meso Finance (MESO)

$ 159.70K
$ 159.70K$ 159.70K

--
----

$ 4.22M
$ 4.22M$ 4.22M

37.88M
37.88M 37.88M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Meso Finance е $ 159.70K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MESO е 37.88M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 4.22M.

История на цените за Meso Finance (MESO) USD

През днешния ден промяната в цената на Meso Finance към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Meso Finance към USD беше $ -0.0012604255.
През последните 60 дни промяната в цената на Meso Finance към USD беше $ -0.0011003333.
През последните 90 дни промяната в цената на Meso Finance към USD беше $ -0.001544606428866301.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+0.70%
30 дни$ -0.0012604255-29.89%
60 дни$ -0.0011003333-26.09%
90 дни$ -0.001544606428866301-26.81%

Какво е Meso Finance (MESO)

Meso Finance is a decentralized, non-custodial, pool-based lending platform built on the Aptos designed to provide users with efficient and secure lending services. Meso Finance enables users to supply assets to earn interest and borrow against them to unlock liquidity.

Meso Finance aims to optimize liquidity for interest-bearing assets, particularly within the Aptos ecosystem. Users can deposit assets as collateral, borrow more assets to create leveraged positions, or borrow stable-coins to create self-repaying positions, all while benefiting from Meso Finance’s top-tier security and efficiency standards.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Meso Finance (MESO) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Meso Finance (USD)

Колко ще струва Meso Finance (MESO) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Meso Finance (MESO) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Meso Finance.

Проверете прогнозата за цената за Meso Finance сега!

MESO към местни валути

Токеномика на Meso Finance (MESO)

Разбирането на токеномиката на Meso Finance (MESO) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените MESO сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Meso Finance (MESO)

Колко струва Meso Finance (MESO) днес?
Цената в реално време на MESO в USD е 0.00421647 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на MESO към USD?
Текущата цена на MESO към USD е $ 0.00421647. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Meso Finance?
Пазарната капитализация за MESO е $ 159.70K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на MESO?
Циркулиращото предлагане на MESO е 37.88M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на MESO?
MESO постигна ATH цена от 0.01036063 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на MESO?
MESO достигна ATL цена от 0.00382898 USD.
Какъв е обемът на търговията на MESO?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за MESO е -- USD.
Ще се повиши ли MESO тази година?
MESO може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за MESO за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:41:32 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Meso Finance (MESO)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,517.91
$109,517.91$109,517.91

-0.63%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,877.77
$3,877.77$3,877.77

+0.43%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02829
$0.02829$0.02829

-12.08%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.55
$187.55$187.55

-0.32%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,877.77
$3,877.77$3,877.77

+0.43%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,517.91
$109,517.91$109,517.91

-0.63%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.55
$187.55$187.55

-0.32%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5191
$2.5191$2.5191

-0.19%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,087.21
$1,087.21$1,087.21

+0.26%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000750
$0.0000750$0.0000750

+50.00%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09602
$0.09602$0.09602

+860.20%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000900
$0.000900$0.000900

+350.00%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000129
$0.00000129$0.00000129

+101.56%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0041
$0.0041$0.0041

+64.00%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00027
$0.00027$0.00027

+50.00%

MultiBank Group Лого

MultiBank Group

MBG

$0.7477
$0.7477$0.7477

+45.26%