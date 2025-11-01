Информация за цената за Meso Finance (MESO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00414367 24-часов нисък $ 0.00421647 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.01036063 Най-ниска цена $ 0.00382898 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +0.70% Промяна на цената (7д) +0.05%

Цената в реално време за Meso Finance (MESO) е$0.00421647. През последните 24 часа MESO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00414367 до най-висока стойност $ 0.00421647, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MESO е $ 0.01036063, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00382898.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MESO има промяна от -- за последния час, +0.70% за 24 часа и +0.05% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Meso Finance (MESO)

Пазарна капитализация $ 159.70K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 4.22M Циркулиращо предлагане 37.88M Общо предлагане 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Meso Finance е $ 159.70K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MESO е 37.88M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 4.22M.