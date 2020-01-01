Токеномика на Merry Christmusk (XMUSK) Открийте ключова информация за Merry Christmusk (XMUSK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Merry Christmusk (XMUSK) Merry Christmusk, Season 1: Millionaire Edition (2024). Join Elon’s xMusk community and celebrate your first Christmas as a millionaire! Buy xMusk (SOL), buy Merry Christmusk merch on Amazon and Walmart, and become a family member of the Merry Christmusk event - the official Christmas 2024 MEME. A special gift from Elon included! Ho Ho Hodl! Elon Musk as Santa’s ambassador? Yes, you heard that right! Every day this holiday season, he is donating an astounding one million dollars to support Trump’s voters and fans – because Merry Christmusk is not just about the token, but about a community that shares vision, enthusiasm, and belief in a brighter future. This season is the xMusk community’s first opportunity to experience holiday magic with the promise of change and the potential to become millionaires. Официален уебсайт: https://xmusk.wtf Купете XMUSK сега!

Токеномика и анализ на цената за Merry Christmusk (XMUSK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Merry Christmusk (XMUSK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 19.98K $ 19.98K $ 19.98K Общо предлагане: $ 999.07M $ 999.07M $ 999.07M Циркулиращо предлагане: $ 999.07M $ 999.07M $ 999.07M FDV (оценка при пълна реализация): $ 19.98K $ 19.98K $ 19.98K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Merry Christmusk (XMUSK)

Токеномика на Merry Christmusk (XMUSK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Merry Christmusk (XMUSK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой XMUSK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой XMUSK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на XMUSK, разгледайте цената в реално време на токените XMUSK!

